القناة لتوزيع الكهرباء تتصدر شركات التوزيع فى نسب التحصيل خلال نوفمبر

كتبت رحمة رمضان

تمكنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة من تسجيل أعلى نسب تحصيل لفواتير استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر الجارى من بين 9 شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وجاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى في المركز الثانى وفقا للتقرير الشهرى للشركة القابضة لكهرباء مصر.

ونجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى استخدام ماكينات التحصيل الآلى لحوالى 90% من قطاعات الشركة، الأمر الذى ساهم فى خفض تكاليف طباعة الإيصالات الورقية بمركز إصدار الشركة ومعرفة أداء كل محصل لحظياً وسرعة ومتابعة الجرد مركزيا، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية السداد ببطاقات الائتمان البنكى.

وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية ساهمت فى الحفاظ على حق الدولة وسلامة واستقرار التغذية الكهربائية للمشتركين بنطاق المحافظات التابعة للشركة والذين يبلغ عددهم 4.959 مليون مشترك في 30/ 6/ 2023 مقابل 4.750 مليون مشترك فى 30 /6/ 2022 بزيادة قدرها 209 ألف مشترك وبمعدل تطور4.4%



