القاهرة الإخبارية: بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع الجارى

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع لبحث تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.