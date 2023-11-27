القابضة للكهرباء تقرر زيادة مكافاة نهاية الخدمة إلى 100ألف جنيه

كتبت رحمة رمضان

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بالموافقة على زيادة مكافآة نهاية الخدمة المعروفة بالحافز التقديرى للعاملين بالقطاع إلى 100ألف جنيه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتقديراً لجهودهم طوال فترة عملهم بقطاع الكهرباء.

وتحرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على تطوير منظومة العمل بها بشكل مستمر سواء من النواحى المالية أو الفنية على مستوى جميع الشركات التابعة لها سواء الإنتاج أو التوزيع لرفع كفاءة الخدمة وتحسين مستوى الأداء.

وتسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقليل تدخل العنصر البشري على رأس أولويات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحرص الوزارة دائما على تحديث منظومة العمل بها لتقديم خدمة مميزة للمواطن فى كافة الاتجاهات، وفى مجال تحصيل فواتير الكهرباء تعاقدت الوزارة على توريد 7900 مكينة تحصيل متنقلة لتكون بذلك فى طريقها لوقف طباعه الفواتير نهائيا واستغلال هذه المكينات مستقبلا فى شحن العدادات مسبوقة الدفع فقط.