وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية: إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وبإشراف لجنة متابعة تسليم واستلام المساعدات الخاصة بالشعب الفلسطيني، انطلقت طائرات القوة الجوية طراز "C 130" محملة بشحنة من المواد الطبية بحمولة 20 طنا من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتهبط في مطار العريش".

وأضافت أن "هذه المساعدات ستسلم إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث سيتم تسليمها بإشراف الهلال الأحمر العراقي إلى الهلال الأحمر المصري في العريش ليتم عقبها إدخالها إلى الشعب الفلسطيني، وستكون هناك مساعدات أخرى من المواد الغذائية والدوائية حيث سيستمر هذا الجسر الجوي لنقل المساعدات حسب توجيهات رئيس الوزراء".



