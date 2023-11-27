الصحة الفلسطينية تعيد تشغيل قسم الغسيل الكلوى بمجمع الشفاء الطبى

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه رغم الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال في البنية التحتية أثناء الاعتداء الغاشم على مجمع الشفاء الطبي استطاعت وزارة الصحة إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى بجهود استثنائية.

ودعت وزارة الصحة جميع مرضى غسيل الكلى في غزة وشمال غزة بالتوجه غدًا إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي الخدمة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي في غزة، قبل سريان الهدنة الإنسانية التي تم تمديدها اليوم الإثنين لمدة يومين إضافيين.

وقد حذرت وسائل إعلام فلسطينية من وقوع كارثة طبية داخل مجمع الشفاء الطبي، وأكدت أن قوات الاحتلال حولت مجمع الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية، ونقلت جثث الشهداء إلى جهة غير معلومة،