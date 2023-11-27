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الرئيس السيسى يشيد بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والمجر

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 02:38 م
الرئيس السيسى يشيد بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والمجر الرئيس عبد الفتاح السيسي وكاتالين نوفاك رئيسة المجر
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيداً بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.






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