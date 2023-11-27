اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية تعلن الإفراج عن روسي من قطاع غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:21 ص
الخارجية الروسية تعلن الإفراج عن روسي من قطاع غزة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إطلاق سراح الرهينة الذي يحمل جواز السفر الروسي جاء نتيجة لاتفاقات مباشرة مع حماس، وليس بموجب صفقة تبادل الأسرى.

وكتبت زاخاروفا على حسابها الرسمي على منصة "تليجرام" إن الجهود التي يبذلها الدبلوماسيون الروس في اتصالاتهم مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن تؤتي ثمارها، اليوم، تم إطلاق سراح أحد حاملي جواز السفر الروسي وتسليمه للصليب الأحمر. وسيقوم الدبلوماسيون الروس بزيارته في أقرب وقت ممكن، بحسب ما اوردت وكالة /تاس/ الروسية.

ووفقا لها، فإن الإفراج أصبح ممكنا بفضل "الاتفاقات المباشرة بين الممثلين الروس وحماس"، مشيرة إلى أن "هذه الجهود ستستمر".

وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف لوكالة تاس في أواخر أكتوبر إن حماس وعدت بالرد على طلب روسيا بالإفراج عن ثمانية مواطنين روس كانوا محتجزين كرهائن.

 







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