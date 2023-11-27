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الجاليات المصرية بالخارج تنظم عددا من الفعاليات لدعم المرشح الرئاسى "السيسى"

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 03:08 م
الجاليات المصرية بالخارج تنظم عددا من الفعاليات لدعم المرشح الرئاسى "السيسى" الجاليات المصرية فى الخارج تؤكد تأييدها للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى- هند مختار

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استمراراً للقاءات الداعمة والمؤيدة للمرشح عبد الفتاح السيسي للمصريين بالخارج؛ عقدت الجاليات المصرية بالخارج عددًا من المؤتمرات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية، وإعلان التأييد والدعم للمرشح، وكذلك المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
ونظمت الجالية المصرية في دولة النمسا مؤتمر جماهيري حاشد، لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوعية المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.
 
كما نظمت الجالية المصرية في ميلانو إيطالبا مؤتمر جماهيري حاشد، لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
عقدت الجالية المصرية بروما في ايطاليا مؤتمر جماهيري حاشد، لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي.
 
ونظم المصريون بالخارج في دولة هولندا مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية 2024. 
 
كما عقدت الجالية المصرية في عمان ندوة توعوية للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.
 
كما عقدت الجالية المصرية في نيويورك اجتماعًا تجهيزيًا استعداداً للمؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتعليق اللافتات وصور المرشح عبد الفتاح السيسي.
 
- الجاليات المصرية فى الخارج تؤكد تأييدها للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
- الجاليات المصرية فى الخارج تؤكد تأييدها للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

-أبناء مصر فى الخارج يؤمدون مشاركتهم بقوة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية
-أبناء مصر فى الخارج يؤمدون مشاركتهم بقوة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية

- المصريون فى الخارج يؤكدون دعمهم للرئيس السيسي
- المصريون فى الخارج يؤكدون دعمهم للرئيس السيسي

المصريون بالخارج يعقدون فعاليات حاشدة لدعم السيسي فى الانتخابات
المصريون بالخارج يعقدون فعاليات حاشدة لدعم السيسي فى الانتخابات
 
 






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