الأرصاد تحذر من درجات الحرارة الأيام المقبلة ونصائح للأطفال وكبار السن.. فيديو

كتب ــ محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة ، حيث تشهد البلاد بعض التقلبات فى الحالة الجوية من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بدأت الأيام الماضية وانخفضت معها الرؤية الأفقية وأدت أمس واليوم إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أنه ذلك صاحبه أيضا وجود انخفاض فى درجات الحرارة يستمر اليوم على كل مناطق الجمهورية تصل معها العظمى لـ 22 درجة مئوية على سبيل المثال .

وأشار إلى أن انخفاض درجات الحرارة نهارا ينعكس على درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتسود أجواء باردة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص أمطار خفيفة لمتوسطة اليوم على السواحل الشمالية تمتد أحيانا لمحافظات شمال الوجه البحرى.

وتابع : يستمر اليوم نشاط الرياح ولكنه غير مثير للرمال والأتربة ويؤثر على حركة الملاحة البحرية على البحرين، موضحا أنه بداية من غدل الثلاثاء استقرار نسبى فى الأحوال الجوية واعتدال حركة الملاحة على البحرين مع استمرار انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرص لتكون الشبورة تكون كثيفة أحيانا.

وأشار إلى أنه من يوم الأربعاء متوقع ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة لتظل درجات الحرارة حتى بدايات الأسبوع المقبل بين 24 و 25 درجة على القاهرة الكبرى .

ووجه القياتى نصائح هامة للمواطنين بسبب درجات الحرارة خاصة كبار السن والأطفال بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا وذلك بسبب برودة الأجواء ليلا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.