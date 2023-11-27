اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 11:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الآلات والأجهزة الكهربائية والفواكه بقائمة أهم صادرات مصر للمجر عام 2023

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:00 م
الآلات والأجهزة الكهربائية والفواكه بقائمة أهم صادرات مصر للمجر عام 2023 فواكه طازجة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023، حيث بلغت نحو 62.4 مليون دولار، مقابل 51.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 20.4% .

 

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023 وجاءت وفقا لما يلي:

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 20.9 مليون دولار.

- خضر وفواكه بقيمة 16.1 مليون دولار.

- منتجات كيماوية  بقيمة 10.4 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.3 مليون دولار.

 

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتصل إلى 229.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 197.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 16.6% .

وسجلت قيمة الواردات المصرية من المجر نحو 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 15.3% .







صادرات مصر

مصر والمجر

اخبار الاقتصاد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة