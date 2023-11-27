افتتاح فرع "التنمية الصناعية" بكفر الشيخ لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع الهيئة الجديد بالمحافظة، وتفقدا منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، أمير البرنس، مدير عام إدارة تراخيص الدفاع المدنى والسلامة والصحة المهنية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بالمحافظة جاء لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمرى كفر الشيخ وتطوير آلية التعامل مع المستثمرين من خلال المنظومة الجديدة لتحقيق التنمية الصناعية والتوسع فى الأنشطة الصناعية والتنموية المختلفة وتطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة.

ومن جانبها أوضحت ناهد يوسف أن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعى وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة وأصحاب المشروعات بكلًا من منطقتى مطوبس وبلطيم، كاشفة عن تبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكافة محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلًا من التوجه للمقر الرئيس.

يأتى ذلك فى إطار تحقيق الانتشار الجغرافى لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين أعمالا للامركزية وتيسير الاجراءات، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الاقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين، ضمن خطة شاملة لتطوير الفروع ورفع كفاءتها لخدمة المستثمرين فى أنحاء الجمهورية

جدير بالذكر أن الهيئة قامت الأسبوع الماضى بافتتاح فرعها الجديد بمحافظة البحيرة ليصل إجمالى عدد الفروع والمكاتب الإقليمية للهيئة بعد افتتاح الفرع اليوم إلى 30 فرعا ومكتبا للهيئة محافظات الجمهورية.