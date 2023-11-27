اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:25 ص
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إيلون ماسك يزور إسرائيل ويجتمع بـ"إسحق هرتسوج" وأقارب الرهائن

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:25 ص
إيلون ماسك يزور إسرائيل ويجتمع بـ"إسحق هرتسوج" وأقارب الرهائن إيلون ماسك
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سيزور تل أبيب اليوم الإثنين، لعقد لقاء مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج، وعددا مع الإسرائيليين أقارب المحتجزين في غزة.

وأعلن مكتب هرتسوج عن الاجتماع مساء الأحد، قائلا: "في اجتماعهما، سيؤكد الرئيس على ضرورة العمل لمكافحة معاداة السامية المتزايدة على الإنترنت"، بحسب رويترز و"تايمز أوف إسرائيل"

وتتزامن زيارة ماسك مع هدنة مدتها أربعة أيام في الحرب بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد نجاح الجهود المصرية والقطرية والأمريكية.

وأثار ماسك غضب المسؤولين الإسرائيليين في أكتوبر عندما قال إنه يعتزم توفير خدمة الإنترنت ستارلينك للفلسطينيين في غزة بعد أن قطعت إسرائيل جميع الاتصالات في القطاع.

 






إيلون ماسك

إسرائيل

إسحق هرتسوج

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غزة



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