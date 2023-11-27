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إسرائيل تقتحم مخيمات الضفة.. وقوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل فلسطينيين

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:55 ص
إسرائيل تقتحم مخيمات الضفة.. وقوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت قرية بدرس شمال غرب رام الله، الليلة، وداهمت عددا من المنازل

وأشارت الوسائل إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت محيط مخيم عسكر شرق نابلس.

فيما قال التلفزيون الفلسطيني إن اشتباكات وقعت مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.

واحتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، شابا، في مخيم الجلزون شمال رام الله.
 
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واحتجزت شابا، لم تعرف هويته بعد.
 
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت أحد المحال التجارية في المخيم ويعود للمواطن مهدي أبو شريفة، وحطمت محتوياته.
 
في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر نعمة غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا بعد مداهمة منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي انتشرت في أزقة المخيم، داهمت منزل المواطن رامي الطيطي، واعتقلته بعد عملية تفتيش واسعة تخللها الحاق أضرار مادية في المنزل.






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