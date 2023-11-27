إجراء امتحان تحديد مستوى فى منهج KG1 للمصريين بالخارج الراغبين فى التقدم لـkg2

كتب ـ محمود طه حسين

نشرت الإدارة العامة للامتحانات صفحة امتحانات أبناؤنا في الخارج " الطلبة المصريين فى الخارج " والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلة: في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبناؤنا في الخارج من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال المستوى الثانى ( KG2 ) فقد وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إجراء امتحان تحديد مستوى في منهج المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 للتلاميذ الراغبين في التقدم لامتحانات المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال [KG2] المستوفون لسن القبول بها ولم يحصلوا على شهادة اجتياز KG1 العام الماضي وذلك مقابل رسم أداء الامتحان المقرر 150 دولار أمريكي.

وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات أنه سيتم عقد هذا الامتحان خلال شهر ديسمبر المقبل على منصة أبناؤنا في الخارج وبعدها يحصل التلميذ على شهادة تحديد مستوى لـKG1 ويمكن لهؤلاء التلاميذ التسجيل في المستوى الثانى من مرحلة رياض الأطفال هذا العام الدراسي 2024/2023م وذلك مقابل دفع رسم أداء الامتحان لـ KG2 المقرر لجميع الطلاب وفق إعلان التقدم، مؤكدة أنه في هذا الإطار نوجه عناية أولياء الأمور إلى أنه تم تعديل سن القبول لمرحلة رياض الأطفال للمستوى الأول والثانى ليكون على النحو المبين بعد حتى يكون ضمن اشتراطات التقدم والتسجيل على المنصة:

1- المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال 4 سنوات حتى خمس سنوات إلا يوم ويتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر 2023.

2- المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال KG2: خمس سنوات حتى ست سنوات الا يوم يتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر 2023 .

كما أنه سيتم طرح ملف تقييم الأداء لهذا الامتحان في المنصة طبقا للجدول الذي سيتم إعلانه .