أهم المعلومات عن توقيع عقد جديد للتنقيب عن الذهب × 6 معلومات

كتبت -مروة الغول

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الكندى بمصر لويس دوماس، بمدينة مرسى علم، توقيع عقد جديد للتنقيب عن الذهب وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1-توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن.

2- فى 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار.

3- وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية ، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة.

4- تعد من أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين ، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلو متراً مربعاً، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.

5-حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومتراً مربعاً وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه.

6-وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث.