أمين عام الناتو يدعو لتمديد الهدنة الإنسانية فى غزة

وكالات

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الاثنين، إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال ستولتنبرج للصحافيين "أدعو إلى تمديد الهدنة، هذا سيسمح بـ(إدخال) المزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة وبالإفراج عن المزيد من الرهائن" المحتجزين في القطاع.

والهدنة التي دخلت، الاثنين، يومها الرابع والأخير، هي الأولى في القتال الذي اندلع منذ أكثر من سبعة أسابيع.