اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على جنوب غزة وتحذيرات فلسطينية من فيضان بركة الشيخ رضوان

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:12 م
أمطار غزيرة على جنوب غزة وتحذيرات فلسطينية من فيضان بركة الشيخ رضوان أمطار غزيرة على غزة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتساقط الأمطار، الاثنين، على عدد من المناطق في شمال وجنوب قطاع غزة، ما دفع المواطنين للبحث عن أماكن للاحتماء من الأمطار الغزيرة، وذلك في ظل وجود تحذيرات من استمرار المنخفض الجوي خلال الأيام المقبلة.

وتحدث عدد من النازحين الفلسطينيين في جنوب غزة لـ"اليوم السابع"، عن الظروف المعيشية الصعبة والقاسية التي يعيشها سكان رفح ومئات آلاف النازحين من شمال القطاع باتجاه الجنوب.

وتحدث مصدر صحفي فلسطيني لـ"اليوم السابع" عن معاناة مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين في جنوب غزة مع عدم توافر الأغطية أو مناطق يحتمي بها النازحين في ظل البرد القارس داخل غزة.

فيما حذرت بلدية غزة في بيان لها من فيضان بركة الشيخ رضوان وغرق المناطق المحيطة بها، بعد وصول منسوبها لمستوى يزيد عن النصف؛ بسبب تسرب الصرف الصحي بفعل قصف الاحتلال الاسرائيلي الخط الناقل وتساقط مياه الأمطار.

ينتظر المواطنون الفلسطينيون في طوابير طويلة تحت المطر الشديد شمال وجنوب القطاع لتعبئة مياه الشرب، مما يزيد قسوة المعاناة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء.

ورصد مقطع فيديو مصور حجز المواطنين الفلسطينيين لدورهم من خلال وضع جالونات المياه، في وقت يفتقدون فيه أبسط ما يواجهون به هذه الأجواء.

وتتفاقم معاناة سكان غزة، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يعانون الجوع والخوف في محاولة للحفاظ على حياتهم ولو بالحد الأدنى المتاح في ظروف قاسية وسط عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسلم منه القطاع شمالا وجنوبا.

d7240083-baee-4c52-b0ad-0c9e5e6ceb92
 

 

dda4c644-a813-4c95-860a-e9b30ea56ced
 

 







امطار على رفح

امطار غزه

امطار على قطاع غزه

برد شديد في غزه

بلديه غزه

فيضان غزه

اليوم السابع بلس

دعم فلسطين



الموضوعات المتعلقة

انقسام فى البيت الأبيض بسبب غزة.. بايدن يواجه أكبر أزمة دبلوماسية فى رئاسته.. احتضان "جو" لإسرائيل يثير غضب موظفيه.. واشنطن بوست: الأزمة أضرت بمكانة أمريكا.. وتجاهل حقيقة حكومة نتنياهو يثير قلق دائرته المقربة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:30 م

المجلس العربي للسكان والتنمية يؤكد إدانته للعدوان الغاشم على غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:37 م

ضياء رشوان: تمديد الهدنة فى غزة ثمرة جهود مصر وقطر مع الشريك الأمريكى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:51 م

ضياء رشوان: الجهود المصرية سهلت إيصال شاحنات المساعدات والوقود لشمال غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة