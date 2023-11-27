أضرار الإفراط في تناول الفوليك أسيد على صحتك

كتبت إيناس البنا

حمض الفوليك هو شكل من أشكال فيتامين ب9، ويوجد حمض الفوليك بشكل طبيعي في بعض الفواكه والخضروات والمكسرات، وتحتاج إليه بعض الفئات بصفة خاصة لدعم الصحة أهمها الحامل لضمان صحة الجهاز العصبي للجنين.

وفقا لموقعى "stylecraze"، "verywellhealth"، فإن حمض الفوليك مهم لإنتاج خلايا جديدة وكذلك نمو الدماغ والعمود الفقري المبكر للجنين أثناء الحمل، والكمية اليومية الموصى بها للبالغين هي 400 ميكروجرام، وفى الحوامل يجب أن تحصل على 600 ميكروجرام، ويجب أن يحصل المرضع على 500 ميكروجرام يوميًا.

حمض الفوليك ليس سامًا بشكل عام عند تناوله بجرعات عالية، لكن قد تكون أعراض واثار جانبية عند تناوله بكميات زائدة عن الحد الموصى به.

ما هي فوائد تناول حمض الفوليك؟

يقلل من خطر عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال حديثي الولادة

يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يخفف من مخاطر الإصابة بالسرطان

الفوليك وخطر الإصابة بالسرطان لا تزال غير مؤكدة .

يعالج فقر الدم عند النساء والأطفال

الآثار الجانبية للإفراط في تناول حمض الفوليك

تناول حمض الفوليك عادة لا يسبب أي آثار جانبية، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الطعام (في بعض الأفراد) المحتوى على حمض الفوليك قد يؤدي إلى:

الغثيان

ضعف الشهية

مشكلة في النوم

مشاعر الاكتئاب أو الإثارة المفرطة

الغازات أو انتفاخ البطن

معظم هذه الآثار الجانبية غير مؤكدة، ولا توجد أدلة ملموسة، ولكن في حالة ظهور أي من هذه الأعراض، يرجى استشارة الطبيب على الفور.