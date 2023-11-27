أخبار الاقتصاد اليوم.. موعد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 27-11-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فيما يتعلق بموعد الطرح بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2024، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

خالد عباس: النصف الثاني من العام المقبل سيتم تحديد موعد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على أن الطرح بالبورصة يحتاج للتجهيزات كبيرة وهو ما يتم حاليا من مختلف النواحي وننتهي من التجهيزات خلال الربع الثاني من 2024.

المالية: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع المدفوع ثمنها بعملة أجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وزيرا النقل والآثار يبحثان سبل تعظيم السياحة النيلية في مصر

تم عقد اجتماعاً موسعاً ترأسه كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.

الإحصاء: 20.4% ارتفاعاً بالصادرات المصرية إلى المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 51.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 %.

أسعار الذهب اليوم فى مصر 27 نوفمبر 2023

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2810 جنيها للجرام، وسط صعود السعر العالمي للذهب عند 2015 دولار للأونصة.

القابضة للكهرباء تقرر زيادة مكافاة نهاية الخدمة إلى 100ألف جنيه

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بالموافقة على زيادة مكافآة نهاية الخدمة المعروفة بالحافز التقديرى للعاملين بالقطاع إلى 100ألف جنيه نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتقديراً لجهودهم طوال فترة عملهم بقطاع الكهرباء.

غرفة التجارة التونسية: طفرة فى التعاون الاقتصادى مع مصر بدعم القطاع الخاص

أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية منير المؤخر، على الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص فى تونس ومصر لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

أسعار النفط تسجل 80.15 دولار لخام برنت و75.11 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين، 80.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.11 دولار للبرميل.