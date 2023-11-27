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أجواء باردة ليلا.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:31 م
أجواء باردة ليلا.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 2 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

وينشر اليوم السابع تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 2 ديسمبر 2023 كما يلى:

 

الثلاثاء 28 نوفمبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة

 

الأربعاء 29 نوفمبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

 شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة

 

الخميس 30 نوفمبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

 

الجمعة 1 ديسمبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

 

السبت 2 ديسمبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

 







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