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أبرز المعلومات حول برنامج تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بالقليوبية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:00 ص
أبرز المعلومات حول برنامج تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بالقليوبية محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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دشنت محافظة القليوبية، البرنامج التدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، وذلك وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارات البيئة والعمل والتضامن الاجتماعي، والذي يتم من خلال الشركات المتخصصة في أعمال المخلفات الصلبة، ليتم إصدار 4 مسميات وظيفية للعمل بمنظومة إدارة المخلفات وهى (جمع– فرز – تدوير – تخلص نهائى)، بالإضافة إلى مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على تلك المسميات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، وأيضا إصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.
 
وفي هذا السياق يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المبرة بالقليوبية، والتي جاءت علي النحو التالي:
 
- البرنامج التدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظة.
 
- يستهدف إصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.
- المبادرة تعمل على مراعاة البعد البيئي في حيثيات الوظائف يحقق البعد الإقتصادي والأمن الاجتماعي.
 
- البرنامج يستهدف تدريب للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات  لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم الغطاء التأميني المناسب.
- إلحاق المتدربين بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات.
- إصدار 4 مسميات وظيفية للعمل بمنظومة إدارة المخلفات وهى (جمع– فرز – تدوير – تخلص نهائي).
-  قيام مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على تلك المسميات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي.






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