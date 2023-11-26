4 أهداف أساسية لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية.. تعرف عليها

كتب محمد السيد الشاذلى

أطلقت مبادرة "الشباب من أجل إحياء الإنسانية"، التى أعلنت عنها إدارة منتدى شباب العالم انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، لضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.

ويرصد "اليوم السابع" الأهداف الأساسية للمبادرة كالآتى:

1. تعزيز السلام العالمي: تشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة لخلق تناغم عالمي والتأكيدعلى أن الحوار هو السلاح الوحيد الذي يجلب السلام.

2. دعم ضحايا النزاعات: تقديم المساعدة للمتأثرين بالحروب والنزاعات، بغض النظر عن خلفياتهم.

3. تمكين الشباب للقيادة: تطوير مهارات الشباب والتاكيد علي القيم الإنسانية وثقافة الحوار لحل أينزاع ودعم السلام.

4. تعزيز التعاون الدولي: تيسير الشراكة بين الشباب والهيئات الدولية.

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

ودعا منتدي شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين علي نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحيات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

كما يأتي ذلك في إطار حرص منتدي شباب العالم علي تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة علي مدار ثلاث أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلي عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.