يوسف أيوب من جامعة طنطا: المشاركة بالانتخابات واجب وطني والشباب هم المستقبل

الغربية – مصطفى عادل

نظم مركز النيل التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية بعنوان "مشاركة الشباب نحو مستقبل أفضل"، بكلية العلوم جامعة طنطا، بحضور الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، والدكتور طارق مصطفى محمد عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا، وعدد كبير من طلاب وطالبات الكلية.

يأتى ذلك استكمالا لحملة التوعية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات "انزل وشارك.. صوتك مستقبلك" تحت رعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا.

وافتتحت عزة سرور مدير مركز النيل للإعلام بطنطا الندوة بالتأكيد على دور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعى وأهمية دور الشباب فى التنمية والنهوض بالمجتمع.

كما أكدت على دور الشباب فى القضاء الشائعات وعدم الترويج لها، والتأكد من الخبر قبل مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث الكاتب الصحفي يوسف أيوب عن مفهوم المشاركة فى الحياة السياسية وأهميتها، وأهمية دور الشباب فى المشاركة والتعبير عن آرائهم بكل حرية، لأهمية دور الشباب فى بناء الأوطان، وأنهم هم مستقبل مصر.

وأشار" أيوب" إلى أهمية دور الشباب فى المشاركة فى الحياة السياسية، والدور الهام والبارز الذي قام به الشباب فى مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري، ومشاركة الشباب فى البرنامج الرئاسي ومؤتمرات الشباب، الذين كان لهم دور كبير فى تكوين شخصية الشباب، وتنمية أفكارهم وثقافتهم.

وأكد أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني، وهي من تحدد الاختيار الصحيح من خلال إبداء الرأي فى صناديق الاقتراع، محذرا من العزوف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأنه يجب علينا جميعا النزول والتوجه للجان الانتخابية والتعبير عن الرأي من خلال الصندوق.

واستعرضت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة دور الكلية فى المشاركة المجتمعية، من خلال محو الأمية والمشاركة فى 48 قافلة من قوافل حياة كريمة التى اطلقتها جامعة طنطا خلال الفترة الماضية.