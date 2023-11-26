وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة معاقبة عناصر "داعش" ضمن الإطار القانونى والقضائى

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن تنظيم "داعش" الإرهابى ارتكب جرائم عديدة ضد العراقيين وقد شملت جميع الطوائف والأديان والفئات، مشيرا إلى أن معاقبة مرتكبيها ضرورة واجبة ضمن الإطار القانونى والقضائى العراقى.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الأحد/، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والوفد المرافق له، حيث استعرض حسين التضحيات التى قدمها العراق فى التصدى لتنظيم "داعش"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).



وأشار حسين إلى أن العراق يولى اهتمامًا بالغًا بدراسة المبادرات التى يعرضها المجتمع الدولى والتى من شأنها المساهمة بتجريم الأعمال الوحشية التى ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى ومحاسبة مرتكبيها.



من جانبه، استعرض خان جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لاستخدام السبل القانونية لمحاسبة مرتكبى جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وإصدار أحكام قضائية بحق مرتكبى تلك الجرائم، مشيرا إلى رغبة المحكمة بالتعاون مع العراق فى هذا المجال.



من ناحية أخرى، وافق رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري.



وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن الجبورى تقدم باستقالته بعد أن رد مجلس النواب التوصية التى أقرها مجلس الوزراء فى 17 أكتوبر الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استنادا إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010.