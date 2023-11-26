اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 11:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لمدة عام..

وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في دمياط وأسوان

الأحد، 26 نوفمبر 2023 10:57 ص
وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في دمياط وأسوان المستشار عمر مروان وزير العدل- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في محافظات دمياط وأسوان ومدينة الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، والتأجيل على 7 أقسام مساحية في محافظة سوهاج منها مركز دار السلام والمراغة وساقلته.

صدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 852 لسمة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة.
 
نص القرار 1
نص القرار 1

نص القرار 2
نص القرار 2

نص القرار 3
نص القرار 3
 
 
 
 






الجريدة الرسمية

المستشار عمر مروان

وزير العدل بتأجيل

السجل العيني

دمياط

أسوان

الإسماعيلية

سوهاج

مركز دار السلام

المراغة

ساقلته




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة