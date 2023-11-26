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وزارة التعليم: إضافة درجات الطالب باختبارات الشهر لمجموعه فى امتحانات الترم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:00 ص
وزارة التعليم: إضافة درجات الطالب باختبارات الشهر لمجموعه فى امتحانات الترم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إضافة درجات الطالب فى اختبارات الشهر لصفوف النقل إلى مجموعه فى امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم إضافة الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى درجاته فى الفصل الدراسي الأول.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن الأسئلة فى اختبارات الشهر أو التقييم الثانى عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، موضحة أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق مواصفة امتحان شهر أكتوبر عبارة عن أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية اى 45 دقيقة على أقصى تقدير.
 
 
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.
 
 






وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

موعد اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل

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