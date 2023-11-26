اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف: لا يوجد أى مستشارين لوزير الأوقاف على الإطلاق

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:47 م
وزارة الأوقاف: لا يوجد أى مستشارين لوزير الأوقاف على الإطلاق وزارة الأوقاف
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد أي مستشارين لوزير الأوقاف على الإطلاق، ولا تم تخويل أحد للحديث بهذه الصفة لا رسميًّا ولا متطوعًا ولا يوجد للوزارة أي مستشارين على الإطلاق سوى المستشار القضائي للوزارة المستشار كرم جميل، والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المستشار أسامة الورداني، وأي حديث باسم مستشار وزير الأوقاف يعد انتحال صفة، لما قد يترتب على ذلك من نسبة آراء إلى الوزارة وهي لا تمثلها.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه لا يمثل الوزارة سوى ما يصدر على صفحاتها الرسمية، أو ما يصدر عن المتحدث الرسمي باسمها وهو الدكتور عبد الله حسن عبد القوي.






وزارة الاوقاف

مستشار وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

المستشار القانونى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة