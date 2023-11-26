هدنة غزة بتوقيت القاهرة.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: هدنة غزة بتوقيت القاهرة..

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