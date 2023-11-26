هجوم على مخزن أسلحة فى سيراليون والحكومة تعلن حظرا للتجول بالبلاد

وكالات

فرضت حكومة سيراليون الأحد حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أكدت نجاحها في صدّه.

وبحسب موقع مونت كارلو أفاد شهود عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الإعلام "نؤكد لعامة الشعب أن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطر على الوضع".

وأضاف البيان "تمّ فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.