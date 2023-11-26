نقيب الصناعات الهندسية: عدد المصانع المنشأة فى عهد السيسى يزيد عن 6950 مصنعا

كتبت ــ آية دعبس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسة والمعدنية والكهربائية، ندوة بعنوان "مصر ... المستقبل"، داخل أكبر قلاع الصناعة فى مصر بنجع حمادى، فى مظاهرة حب العمال يبايعون خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى انتخابات الرئاسة 2024، ويتعهدون بمواصلة العمل ليل نهار من أجل تنمية وزيادة الإنتاج ليكون العائد إيجابيا على الاقصاد القومى.

وقال المهندس خالد منير الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن الهدف الأساسي من التأييد هو استكمال مسيرة الإنجازات والاستمرار فى عملية تحديث وتوطين الصناعة المحلية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية فى الصناعة مما يعود بالأثر الإيجابى على الاقتصاد المصرى.

وأضاف الفقى: وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم إنشاء تجمعات ومدن صناعية، حيث يفوق عدد المصانع التى تم إنشاؤها عن 6950 مصنعا مما يوفر فرص عمالة جديدة ومناطق صناعية مستحدثة، مؤكدا على اهتمام الرئيس بالشباب باعتبارهم وقود الحاضر والمستقبل القادم، مشيرا إلى أن هناك مواقف إيجابية للرئيس وحدت جميع الطوائف من الشعب المصرى وأيدت قراراته ورفضه التام فى تصفية القضية الفلسطينية ورفض الإبادة للشعب الفلسطينى وتهجيره خارج حدود فلسطين.