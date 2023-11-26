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ندوة بجامعة حلوان حول الصيانة الذكية للمباني التراثية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:18 م
ندوة بجامعة حلوان حول الصيانة الذكية للمباني التراثية باستخدام الذكاء الاصطناعي جانب من الندوة
كتب محمد صبحى

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عقد مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية جامعة حلوان، ندوة بعنوان "الصيانة الذكية للمباني العامة والتراثية"، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب. 
 
جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية هندسة المطرية، كما نظم الندوة وأدارها الدكتور محمد الصادق عوف، مدير مركز الاستشارات الهندسية.
 
وحاضر في الندوة الدكتور حسام البرمبلي، أستاذ العمارة والصيانة بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الكود المصري والعربي لصيانة المباني.
 
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الصيانة الذكية في المحافظة على المباني العامة والتراثية. وتناولت المحاضرة كيفية التعرف على محتويات الأكواد الخاصة بصيانة وتشغيل المباني، وآليات التنفيذ وتبعيات ذلك على المباني، وكيفية التعامل مع المباني باستعمالاتها المختلفة. كما ناقشت الصيانة الذكية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.  
 
وتطرق الدكتور البرمبلي لأبرز وأهم طرق وأساليب الصيانة المختلفة، وتعريف الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه في مساعدة مؤسسات الصيانة، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل المباني الذكية.
 
 






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