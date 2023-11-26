نائب محافظ الجيزة يلتقى أهالى قرية الحيز بالواحات البحرية للاستماع إلى طلباتهم

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قرية الحيز التابعة للوحدة المحلية لقرية القصر بمركز الواحات البحرية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تفقد نائب محافظ الجيزة خلال جولته الوحدة الصحية لقرية الحيز لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للوحدة الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية لأهالي القرية.

وتابع النائب تشغيل وحدات توليد التيار الكهربائي بمناطق الغربية وأم خليف وعين جمعة وطبل آمون وعين أتريس وبئر شريف، والتقى بعدد من أهالي القرية للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم على مستوى القرية.

واختتم نائب محافظ الجيزة جولته الميدانية بالحيز بتفقد مدرسة الشهيد صالح قاسم الثانوية التجارية المشتركة للاطمئنان على انتظام الدراسة.

ووجه نائب المحافظ الطلاب بالانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.

رافق نائب المحافظ الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.