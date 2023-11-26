نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يتفقد امتحانات الفرقة النهائية بطب أسيوط

كتب ـ لؤى على

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي سير أعمال امتحانات الفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، يرافقه الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب والدكتور حسني المصري وكيل كلية الطب للدراسات العليا، وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مشيدا بحسن وانضباط لجان الامتحانات بالكلية، داعيا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كما تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تجهيز الطعام بمطبخ المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، للتأكد من جودة طهي الطعام المقدم للطلاب، وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام التام بالأوزان المقررة للطلاب فى الوجبات والاهتمام المستمر بأعمال النظافة والتعقيم لكل أدوات الطهي؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب، كما تفقد مخازن الأطعمة للتأكد من جودتها وتواريخ الإنتاج والصلاحية الخاصة بها، وقد رافق فضيلته اللواء خالد الريفي مدير الأمن الإدارى، وربيعي هاشم مدير المدينة الجامعية للطلاب.