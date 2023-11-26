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منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصل على مركز ثاني الجمهورية ببطولة الكاراتيه

الأحد، 26 نوفمبر 2023 10:55 م
منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصل على مركز ثاني الجمهورية ببطولة الكاراتيه الدكتور عبد الناصر شهاوى رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حصلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ببطولة الكاراتيه "كاتا جماعي"، المقامة ببيت شباب الأزهر بسموحة الإسكندرية، حيث مثل منتخب المنطقة في البطولة كل من الطلاب عبدالله محمد عبد العزيز الجيار، بمعهد فوه الثانوي- عيد خميس عيد خميس، بمعهد دسوق الثانوي- سعد محمد سعد كامل، بمعهد قلين الثانوي.

من جانبه هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، والطلاب الفائزين، متمنيا التوفيق للجميع في البطولات القادمة، وتشريف المنطقة بكافة المحافل على مستوى مناطق الجمهورية، كما قدموا الشكر للقائمين على أعمال المسابقات الرياضية بقيادة محمد محسن أبو اليزيد، وزينب عبد الحميد مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

 

 







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