مصرع 14 شخصا وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بقرية تل بني عمران التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخصا وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.