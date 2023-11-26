مسنة الإسكندرية قدمت الإحسان لعامل وزوجته فقتلاها.. والجنايات تعاقبهما بالمؤبد

كتب إيهاب المهندس

قدمت سيدة مسنة الإحسان لعامل وزوجته وأجرت لهما شقة سكنية، بعقار تمتلكه بمنطقة الرمل بالإسكندرية، بمبلغ رمزي نظرا لظروفهما المادية البسيطة، لينتهز المتهمان طيبة صاحبة العقار ويخططا لسرقتها وقتلها أثناء ارتكاب الجريمة، والجنايات تعاقبهما بالسجن المؤبد.

بدأ "إ.خ"، عامل، في العقد الرابع من العمر، في البحث عن شقة إيجار جديد يكون سعرها بسيط بمنطقة الرمل، وبعد فترة من البحث سأل سيدة في العقد السادس من عمرها تدعي "ل.ع"، عن سكن لتجيبه أنها تمتلك شقة في الطابق الأرضي ومتاح للإيجار.

صاحبة العقار لفت انتباهها حالة العامل البسيطة لتؤجر له الشقة بمبلغ زهيد نظرا لظروفه المادية الصعبة، كانت صاحبة العقار تعطف على المستأجر الجديد وزوجته وتساعدهم في بعض الأحيان ماديا.

المتهم شاهد مصوغات المجني عليها ترتديهم في ذات يوم ليوسوس له شيطانه بأن يسرقها، عرض المتهم الفكرة على زوجته والتي لم تقدم له النصيحة بالبعد عن طريق الحرام بل خططت ودبرت معه في تنفيذ الجريمة.

في يوم الجريمة ذهب المتهم وزوجته للمجني عليها والتي تسكن في نفس العقار بحجة دفع إيجار الشهرية، لينقض عليها المتهم ويقوم بخنقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة وتستكمل زوجته الجريمة وتسرق مصوغات الضحية ومبلغ مالى وبعض المتعلقات من الشقة محل الواقعة.

المتهم الأول أخفى المسروقات مع المتهم الثالث معتقدا ان جريمته لن تكتشف بعد محاولة ابعاد أي شبهة جنائية عنه وعن زوجته، ليتم ضبطهما لتنتهي حياتهما في طريق الندامة، ليشعر المتهم وزوجته وشريكهما بالندم ولكن بعد فوات الآوان.

بعد القبض على المتهمين تم نظر محكمتهما وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة، وفض الاحراز وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، عاقبت الجنايات المتهم الأول وزوجته بالسجن المؤبد، وعاقبة المتهم الثالث بالحبس سنتين، لتنتهي رحلة المجرمين خلف القضبان.