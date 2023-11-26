مدير عام الزراعة بالشرقية: بدء زراعة 135 فدانا بمحصول الكتان بغيطان المحافظة

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن محصول الكتان يعد من أقدم محاصيل الألياف وهو محصول مربح وذو عائد اقتصادى.

وأضاف مدير عام الزراعة فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه تم زراعة 135 فدان حتى الآن من إجمالى المساحة المستهدف زراعتها هذا العام 1491 فدان،لافتا أن الكتان نبات شتوى يتراوح طوله من 50 الى 120 سم وسمكه من 5و1 الى 3 مم وذلك متوف حسب الصنف والظروف البيئية التى ينمو فيها، والكتان من محاصيل الألياف التي تزرع في مصر للحصول علي أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج الزيت الحار تستخدم أليافه في العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة، والبنكنوت، ومن بذور الكتان يستخرج زيت الطعام، "الزيت الحار" كما يستعمل الزيت المغلي منه، في صناعة البويات والورنيشات كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعص فصل الألياف " في صناعة الخشب الحبيبي

وأكد أن الأهمية الإقتصادية لمحصول الكتان، تتمثل من حيث استخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلي في صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) فى صناعة الخشب الحبيبي، مؤكدا أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مشددا على قيام الأجهزة التنفيذية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وفى سياق متصل أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال الزراعة، وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي: إعداد الأرض المناسبة لزراعة الكتان، وتفضل زراعة الكتان في الأراضي الطينية الخفيفة أو الصفراء الثقيلة متجانسة الخصوبة.،و يجب تجنب زراعة الكتان في الأراضي التي بها نسبة عالية من الملوحة وكذلك الأراضي الموبوءة بالحشائش كما ينصح بعدم زراعة الكتان في نفس الموقع قبل مرور 2 – 3 سنوات خدمة الأرض،و يحتاج محصول الكتان إلي عناية خاصة أثناء إعداد الأرض للزراعة حيث يحتاج إلى نعومة المهد نظرا لصغر حجم البذرة لذلك يجب الاهتمام بحرث الأرض جيدا وتنعيمها وتسويتها لضمان انتظام توزيع البذور في الأرض وكذلك ارتفاع نسبة الإنبات والحصول على نباتات متجانسة في الطول والسمك وذلك من خلال إجراء عملية الحرث مرتين متعامدتين مع التشميس بين كل حرثة وأخرى على أن يتم تزحيف الأرض بعد كل حرثة بزحافة ثقيلة لتنعيم الطبقة السطحية من الأرض مع العناية بتسوية الأرض جيدا،و يضاف السماد الفوسفاتي للكتان أثناء عمليات الخدمة بمعدل 100 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان أو ما يقابله من السماد سوبر فوسفات الثلاثي في الأراضي القديمة وتزداد إلى 150 كجم في الأراضي الجديدة، وثم تقسم الأرض إلى وحدات صغيرة (شرائح) لتسهيل إجراء عملية الري على أن تكون أبعاد الشرائح 1-1.5 قصبة عرضا، 3-3.5 قصبة طولا كما يجب أن تكون البتون رفيعة بقدر الإمكان،والكتان منافس ضعيف للحشائش ولا يتحمل الملوحة العالية.