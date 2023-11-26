مدارس المتفوقين تبدأ تقييم الطلاب بامتحان منتصف الفصل الدراسى الأول

كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

بدأت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تقييم الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى العام بامتحان منتصف الفصل الدراسى الأول، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا موضحة أن الامتحان بدأت اليوم 26 من نوفمبر الجارى.

وأوضحت، أنه بالنسبة لجدول الصف الأول الثانوي يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والدراسات الاجتماعية و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.

وعن جدول الصف الثانى الثانوى، يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والمواطنة و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.