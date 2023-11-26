محطات فى قضية محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بعد حكم المشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، كلمة النهاية في محاكمة اليوتيوبر هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على اليوتيوب وابنها وزوجها، بتهمة الاتجار بالبشر.

وشهدت القضية عدة محطات حتى نطقت المحكمة اليوم بحكمها على المتهمين.

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

مع نظر أولى الجلسات في 19 أغسطس 2023، تلا ممثل النيابة العامة امر إحالة المتهمين في الدعوي، وطالبت بمعاقبة المتهمين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

المحطة الثانية.. توقيع اقصى عقوبة

في الجلسة التي عقدت بتاريخ 30 أكتوبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحة أن ما قامت به المتهمة الاولى من جرم بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال مما أدى الى تفكك أسرتها وانهيارها وأن نجلها المتهم الثاني الذي ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت النيابة العامة بضرورة مراجعة الآباء والامهات لدورهم في المجتمع بالحفاظ على ابنائهم باعتبارهم أمل الغد ومستقبل الوطن ، وآلا يتركوهم عرضة للضياع أو الانحراف أمام شهوة الشهرة والمال .

المحطة الثالثة.. حجز الدعوي

في 26 نوفمبر استمعت المحكمة لمرافعة فاع المتهمين وقررت حجز الدعوي لجلسة 26 نوفمبر للحكم.

المحطة الرابعة.. الحكم

قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد صاحبة قناة ام زياد بـ السجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية وذلك على ذمة قضية الاتجار بالبشر.