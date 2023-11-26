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محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة شركة فى الأميرية اليوم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:00 ص
محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة شركة فى الأميرية اليوم محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة،محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة .
 
وتوصلت التحقيقات إلى أن مدير سنترال اكتشف سرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، وعقب ضبطهم تم إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
 






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