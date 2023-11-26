محاكمات × 24 ساعة.. المشدد للبلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار في البشر

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها، المشدد للبلوجر هبة السيد 7 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.

صاحبة قناة زياد

قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد صاحبة قناة ام زياد بـ السجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية وذلك على ذمة قضية الاتجار بالبشر.

اللجان النوعية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 21 يناير للمرافعة.





التعدي علي طفلة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالتعدى على طفلة 8 سنوات ببولاق الدكرور.

قتل

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة اليوم الثاني، من دور الانعقاد في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وذلك لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخر بعد استدراجهم الى إحدى الأراضي الزراعية، وإيهامهم ببيع مواد مخدرة والتحصل منهم على مبلغ 10 آلاف جنيه بالإكراه، إلا أنهم قتلوا الأول واصابوا صديقه بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.