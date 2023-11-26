محافظ سوهاج: الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية تحيا مصر بقرية "بني حميل"

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة اللمسات الأخيرة؛ تمهيدا لافتتاح القرية وإعلانها القرية النموذجية الثانية بسوهاج، عقب الانتهاء من جميع المشروعات بالقرية وتشغيلها تجريبيا.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته للمواطنين، ويتكون المجمع من دور أرضي+ 2 علوي، على مساحة 476 متر مربع، ويتضمن " مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي " ، حيث يقدم خدمات لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وتفقد "الفقي" أيضا نقطة إسعاف "بني حميل"، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، نموذج 2 سيارة، وتخدم قرية بني حميل والقرى المجاورة على إمتداد الطريق الزراعي الغربي سوهاج/قنا .

واختتم محافظ سوهاج جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية" بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين، ويتكون المجمع من دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 352 متر مربع، ويتضمن " وحدة طب بيطري ـ مركز تجميع ألبان ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي " .

وأكد "الفقي"، أهمية المتابعة المستمرة لتلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تستعد لاعلان قرية بنى حميل بمركز البلينا كثانى قرية نموذجية بعد قرية " أم دومة " بطما، ضمن قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية بالقرية.