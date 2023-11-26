محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية الجديدة

كتبت - مرام محمد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية الجارية بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية والعجوزة فى إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية والحضارية بمحيط تلك المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية، والتي شدد خلالها على رئيس حى جنوب الجيزة بسرعة تنفيذ مخطط تطوير الأكشاك بالمنطقة التجارية المواجهة للمحطة، وضم الأرصفة وطرق الخدمة والحدائق لمخطط التطوير لتحسين الصورة الجمالية بمحيطها لتوفير متنفس حضارى لخدمة أهالى المنطقة والمترددين على المحطة والمصالح الحكومية الواقعة بشارع ربيع الجيزى بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولى مدينة الجيزة بضرورة رفع كفاءة ساحات الانتظار المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية، موجهًا رؤساء الجهات الثلاث برصد أية حالات للتعدى على أرصفة وبلدورات المحور واتخاذ الإجراءت القانونية حيال أصحابها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب لمتابعة استقرار حالة البيع والشراء بالسوق والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى التزام البائعين بالمحال والمساحات المخصصة لهم.

وتابع المحافظ أعمال دهان واجهات العقارات بمحيط محطة قطارات صعيد مصر، مؤكدًا على رؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية على ضرورة أن تتماشى الأعمال مع المستوى الحضارى والجمالى الذى أضافته المحطة للمنطقة وسرعة الإنتهاء من مخطط تطوير محيط المحطة والذى يشمل إقامة الحدائق وتزيين الجزر الوسطى وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية المقابلة للمدخل الرئيسى لها.

وحرص راشد، خلال الجولة على الاستماع لمقترحات المواطنين بمحيط الأعمال موجهًا بسرعة بحثها وتنفيذ ما يخدم منها الأهداف العامة للأعمال.

ورافق محافظ الجيزة، خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والعجوزة والعمرانية والمنيرة الغربية ومدينة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة.