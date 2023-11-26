محافظ الجيزة يكلف نوابا جددا لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية

كتبت - مرام محمد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبو النمرس.

وأوضح محافظ الجيزة، أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.

وأضاف المحافظ، أنه تم اختيار النواب الجدد بناءً على الاحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها.

شمل القرار تكليف (رامى بسيونى بسيونى على، أشرف سيد محمد على النجار) نوابًا لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، و(أشرف محمد علوان فراج، أبوبكر عبدالرحمن عبدالبارى) نوابًا لرئيس حى الهرم، و(تامر جمال الدين محمود مرزوق، أحمد محمود بدوى حسن) نوابًا لرئيس حى المنيرة الغربية)، و(محمد أحمد عبدالعزيز أحمد) نائبًا لرئيس حى الطالبية.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف (صفوت محروص محمد مهران) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة، و(أحمد سيد إمام سيد) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم، و(محمد حسين السيد الشافعى) من العمل كنائب لرئيس حى الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.