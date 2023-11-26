اليوم السابع
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مجلس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد لائحة حوافز النشر العلمى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:01 م
مجلس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد لائحة حوافز النشر العلمى.. اعرف التفاصيل مجلس جامعة المنصورة الجديدة
الدقهلية - محمد الحبشي

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انعقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.
 
واستهل "الخولي" انعقاد المجلس، بتقديم الشكر لأعضاء المجلس، بمناسبة انتهاء إمتحانات منتصف الفصل الدارسي الأول، بجميع كليات الجامعة ، وخص الشكر اللجان المشكلة المختصة، بأعمال الإمتحانات من متابعة وتجهيز وتصحيح الكتروني وذلك تمهيدا لإعلان النتائج.
 
وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابقة، والمنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وأحيط المجلس علما، بعدد من التقارير،  تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill وتقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، وتقرير البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، وتقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report ، وتقرير التصحيح الإلكتروني لامتحانات منتصف الفصل.
 
وناقش المجلس أيضا التجهيز لإمتحانات نهائي الفصل الأول خريف 2023-2024، بكل كليات الجامعة، واعتمد المجلس لائحة حوافز النشر العلمي لجامعة المنصورة الجديدة، وتشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة الجديدة.






حوافز النشر

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