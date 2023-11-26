لو أنت نباتى.. مشروبات تعوضك نقص العناصر بجسمك وتعزز صحة قلبك

كتبت مروة محمد الياس

النظام النباتى الذى يتبناه البعض هو نظام يمتنع فيه الشخص عن تناول كل المشتقات الحيوانية واللحوم والأسماك وغيرها، ولذا فخيارات النباتيين تصبح محدودة للغاية، ويحتاج جسمهم على الدوام لمعوضات غذائية ودوائية لتعويض العناصر والفيتامينات والبروتين الحيوانى الذى لا يتواجد إلا فى اللحوم بأنواعها والأسماك وغيرها، لذا يجب البحث دائمًا عن أطعمة ومشروبات تعوض النباتيين ما يحتاجونه.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع vegan drinks المعنى بالنباتيين وانظمتهم الغذائية، فإن هناك الكثير من المشروبات اللذيذة التى يمكن أن تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر التى يحتاجها جسم الشخص النباتى ، وتساعده على إكمال احتياجاتهم الغذائية اليومية، فضلاً عن أن لها فوائد صحية شاملة النباتيين وغير النباتيين.

ومن بين هذه الفوائد أنها تساعد على إنقاص الوزن واتباع أنظمة صحية سليمة ونجاحها، تساعد الكثير من المشروبات النباتية الصحية على انخفاض الضغط وذلك لقلة نسب الكوليسترول الضار بها، ما يعزز من صحة وسلامة القلب والوقاية من الأمراض المحتملة له.

وفى السياق ذاته قدم موقع fulfoods مجموعة من المشروبات النباتية الصحية التى تعد بمثابة ديتوكس طبيعى لتنقية الجسم من السموم وإمداد النباتى بالعناصر والفيتامينات الهامة التى يحتاجها، قم بخلط الليمون اللذيذ مع التفاح الاخضر والسبانخ الخضراء، وتصفية الشوائب وتناول هذا العصير العصير الغنى بالفيتامينات والمعززة لصحة وطاقة الجسم والمنظف للجسم من الشوائب الضارة.

اخلط الخيار الطازج والاناناس واضف الليمون الطازج ايضا، وقم بتصفية الشوائب وتناول هذا المشروب الذى يمد بفيتامين سي الصحى، ويقلل من الالتهابات ويعزز مناعة الجسم لغناه بمضادات الأكسدة الصحية والمفيدة، ويمكنك إضافة البرتقال لزيادة العناصر والفائدة أيضا.

إذا أضفت الفراولة إلى الليمون تحصل على عصير صحى رائع ومتكامل، يرويك ويمدك بمضاد التأكسد، ويساعد على نضارة الوجه والبشرة ويعزز من الطاقة وبذل الجهد، ويساعد على الحفاظ على الوزن دون زيادة، مسحوق الكاكاو مع التمر والقرفة وإضافة أى حليب نباتى كحليب الأرز أو اللوز، هذه الوصفة البسيطة تضمن لك الشعور بالسعادة والاكتفاء لفترة طويلة، كذلك تمد الجسم بالعناصر والفيتامينات الناقصة، والتمر يعزز التركيز والانتباه ويعطى تحلية صحية مطلوبة.