لمرضى الحساسية.. احمِ نفسك من أتربة وزعابيب فصل الخريف بهذه النصائح

كتبت فاطمة خليل



بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سنشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، نقدم نصائح لمرضى الحساسية للوقاية من الأتربة والرياح وزعابيب فصل الخريف.

وبحسب موقع dedicated care فإن الحساسية الموسمية هي أعراض تحدث نتيجة التعرض لأنواع من الجراثيم أو حبوب اللقاح التي تطلقها بعض الأشجار والنباتات والفطريات في الهواء ويعتقد جسمك بعد ذلك أن هذه المواد هي مسببات أمراض وينتج الهيستامين أو المواد الكيميائية التي يصنعها جهازك المناعي لحمايتك.

نصائح للوقاية من الأتربة والزعابيب فى فضل الخريف لمنع تفاقم أعراض الحساسية لديك اتبع النصائح التالية: - استخدام مرشحات الهواء عالية الجودة تشير الدراسات إلى أن تنقية الهواء بمرشحات عالية الجودة يمكن أن يقلل من مسببات الحساسية المحمولة جواً وربما تخفف من الحساسية.

- الاستحمام قبل النوم الاستحمام قبل النوم يمكن أن يجعلك تتخلص من حبوب اللقاح والأتربة المتبقية على جسمك وشعرك وملابسك أثناء النوم، مما قد يحميك من حدوث أى تهيج لاحقًا.

- اغلق النوافذ في منزلك على الرغم من أن الهواء النقي هو بالتأكيد إحدى الطرق لتعزيز جهاز المناعة لديك، إلا أنه في الأيام التي ترتفع فيها الأتربة، يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم أعراض الحساسية لديك.

- لا تجعل حيواناتك الأليفة تدخل غرفة نومك السماح للحيوانات الأليفة بالنوم معك في السرير. قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية لديك. تمامًا كما تتراكم الأتربة على ملابسك.

- نظف منزلك أولاً بأول يتراكم الغبار بسرعة ويمكن أن يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد المسببة للحساسية مثل وبر الحيوانات الأليفة والعفن وعث الغبار التي يمكن أن تزيد أعراض الحساسية لديك. علاجات طبيعية لتخفيف أعراض الحساسية حافظ على رطوبتك عندما يعاني الجسم من الجفاف، ينتج جسمك المزيد من الهستامين (المواد الكيميائية التي تسبب أعراض الحساسية لديك)، لذا فإن شرب كمية كافية من الماء كل يوم هو المفتاح لكن البقاء رطبًا لا يعني فقط شرب كمية كافية من الماء، بل إن اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل التوت والخيار والشوربة يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة كمية السوائل التي تتناولها.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي إن تجنب الحساسية يعني التأكد من أن نظام المناعة لديك في أفضل حالاته.

من خلال تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والتي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، يمكن أن يكون ذلك سهلاً مثل إضافة عصير الليمون الطازج أو القليل من خل التفاح إلى كوب الماء الصباحي أو بعض الفواكه الحمضية إلى وجباتك.



تحتوي الفواكه الغنية بفيتامين C مثل الشمام أيضًا على نسبة عالية من الألياف، مما يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



الأطعمة الغنية بالكيرسيتين يوجد الكيرسيتين في العديد من الفواكه والخضروات، وهو مضاد للالتهابات وبيوفلافونويد، أو نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي النباتات صبغتها، التي تنظم إنتاج الهستامين وإطلاقه.

