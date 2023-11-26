غدا.. بدء مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، انطلاق مواعيد مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية والرواق الأزهرى، ومكاتب تحفيظ القرآن على مستوى محافظة كفر الشيخ للعام 2023 م/ 2024م، غداً الاثنين، الموافق 27 نوفمبر 2023م، وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، وحسب الجدول المعلن من إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بمقر معهد كفر الشيخ الثانوي بنين المجاور للمنطقة.

وعلى جانب آخر، كرم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقتي "المعلمة القدوة" و "الأزهري الصغير"، بحضور حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وشيرين حشيش، مدير مرحلة رياض الأطفال، والدكتور محمد سعد موسي، مدير مرحلة التعليم النموذجي بالمنطقة، والدكتورة عليات فراج، موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة، داعياً جميع معلمات رياض الأطفال إلى بذل كل الجهد حفاظًا على الأمانة التي بين أيديهن، مشيراً إلى أن أطفال اليوم هم شباب الغد وقيادات المستقبل.