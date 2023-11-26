عضو التحالف الوطنى: جهزنا 975 شاحنة لقطاع غزة بحمولة 9 آلاف طن.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

أعلن الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنَّه تم إرسال 108 قوافل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، لافتا إلى انطلاق 557 قافلة أول أمس، مشددًا على أنه أمر غير مسبوق.

وأضاف عبد القوي في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ المحصلة التي جرت في المراحل الأربعة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة جرى تقديرها بنحو 975 شاحنة، بحمولة 9 آلاف طن من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، من الجهود الشعبية بالإضافة إلى 3000 طن آخرين.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة من دول العالم لم تتخطَ 3 آلاف طن، ما يعني أنَّ مساهمة مصر تزيد عن 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع.

وأكد، أن غزة دخلها أكبر قافلة مساعدات لقطاع غزة بعد اتفاق الهدنة، ما يعتبر علامة بارزة على الدور المجتمعي الإنساني المصري وتوجيهات القيادة، مؤكدًا أنه لا يجب على أحد المزايدة على مصر بعد هذا الدور الكبير، حيث إن معبر رفح مفتوح يوميا، ومصر تقدم مساعدات ضخمة وغير مسبوقة.