اليوم السابع
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ضبط 6 أجولة من خام الذهب بحوزة سائق في أسوان

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:09 م
ضبط 6 أجولة من خام الذهب بحوزة سائق في أسوان قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائقان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وعثر بداخلها على (كيس بلاستيكى بداخله قطع ذهبية ، ميزان حساس ، مبلغ مالى  عملات "أجنبية" ، مولد كهربائى ، 6 أجولة من أحجار الكوارتز والتى تحتوى على خام الذهب).. بمواجهتهما إعترفا بأن القطع الذهبية والأجولة حصيلة استخلاصهما من أعمال التنقيب العشوائى غير المشروع عن خام الذهب والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة فـى خام الذهب.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والاتجار بها بالمخالفة للقانون.






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